Italia con Sonego e Musetti, dove vedere la Coppa Davis in tv: tennis live

L'Italia del tennis è pronta per l'esordio a Bologna contro il Canada , primo impegno del girone A di Coppa Davis , con l'obiettivo di centrare la qualificazione le finali di Malaga di fine novembre. Gli azzurri hanno l'occasione di prendersi una rivincita sui nordamericani, che lo scorso anno li eliminarono in semifinale, prima di vincere, per la prima volta, la competizione a squadre più famosa e prestigiosa del tennis.

Dopo il Canada, l'Italia giocherà venerdì 15 alle ore 15 contro il Cile, per poi chiudere domenica 17 contro la Svezia. Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8, in programma al 'Palacio de Deportes José María Martín Carpena' di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. Capitan Filippo Volandri, dopo i forfait di Berrettini e Sinner, ha scelto di portare a Bologna Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli insieme a Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori, all'esordio in nazionale

Dove vedere Italia-Canada di Coppa Davis: diretta tv e streaming

Il primo incontro tra Italia e Canada, con Musetti contro Shapovalov, è in programma alle ore 15. A seguire i match fra Sonego e Pospisil e poi il doppio con la coppia azzurra composta da Bolelli e Vavassori. Sarà possibile seguire le partite in diretta tv su Rai Due, Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis. La diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e Now Tv.