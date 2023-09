Coppa Davis, Spagna ko con la Repubblica Ceca. Vincono Usa e Gran Bretagna

Coppa Davis, l'Italia perde contro il Canada

Vince la Gran Bretagna, gli Stati Uniti battono la Croazia

La Gran Bretagna ha invece vinto contro l'Australia per 2-1. Jack Draper ha battuto Thanasi Kokkinakis per 6-7 6-3 7-6, Daniel Evans Alex De Minaur per 6-1 2-6 6-4. A risultato acquisito Matthew Ebden e Max Purcell hanno battuto Daniel Evans e Neal Skupski per 7-6 6-4. La Francia comanda il girone sulla Gran Bretagna per la differenza incontri vinti, terza è l'Australia e ultima la Svizzera. L'unica sfida delle prime due giornate decisa del doppio di spareggio è stata quella vinta dagli Stati Uniti per 2-1 sui padroni di casa della Croazia. A Spalato gli Usa si sono portati in vantaggio con Mackenzie McDonald (6-4 6-2 su Dino Prizmic), poi è arrivato il pareggio di Borna Gojo (6-4 7-6 al super favorito Frances Tiafoe) e infine il successo di Austin Krajicek e Rajeev Ram su Ivan Dodig e Mate Pavic per 7-6 6-7 6-2. Usa e Olanda in testa al girone avendo vinto entrambi i match per 2-1, Finlandia e Croazia ferme a zero punti.