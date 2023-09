Italia, Davis appesa a un filo: la situazione. Volandri: Nessun rimpianto

BOLOGNA - Esordio da dimenticare per l' Italia in Coppa Davis . Gli azzurri, infatti, perdono 3-0 contro i campioni in carica del Canada e ora la qualificazione si complica. La selezione di Volandri , priva degli infortunati Sinner e Berrettini, ha schierato Sonego e Musetti che nulla hanno potuto contro Galarneau e Diallo - non convocato Auger-Aliassime e out Shapovalov per i nordamericani -. Poi anche il ko nel doppio con Bolelli e Arnaldi (per lui esordio assoluto nella competizione) sconfitti da Galarneau e Pospisil con il punteggio di 6-7 6-4 7-6.

"Innanzitutto voglio fare i complimenti al Canada che ha vinto con pieno merito. E poi voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto. Bisogna analizzare questa sconfitta a mente fredda. Se facessimo finta di nulla sarebbe sbagliato ma dobbiamo cercare di capire e ripartire. Perché abbiamo ancora due sfide importanti da affrontare". Questo il commento del capitano non giocatore azzurro Filippo Volandri. "Non ho rimpianti - continua -, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Puntavamo a vincere tutti e tre i match ed invece li abbiamo persi tutti. Sapevamo che i canadesi quando giocano in casa o giocano per la nazionale sanno performare".

Coppa Davis, Italia: vietato sbagliare

Venerdì, sempre a Bologna, l'Italia affronterà il Cile, vittorioso per 3-0 sulla Svezia. Per approdare alle Finals in programma dal 21 al 26 novembre a Malaga, gli azzurri non potranno dunque permettersi altri passi falsi. Approderanno al torneo in Spagna solo le prime due qualificate e in caso di arrivo a pari punti di due squadre si conterà il risultato dello scontro diretto. Più complicato l’arrivo tra tre squadre a pari punti: in quel caso il criterio è maggior numero di partite vinte, maggior numero di set vinti e infine maggior numero di game vinti. Il pass per Malaga, dunque, è appeso a un filo.