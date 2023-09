Bertolucci durissimo sul flop Italia in Coppa Davis: “Voglio giocatori abili”

BOLOGNA - Mercoledì nero per l' Italia del tennis dopo la sconfitta in Coppa Davis per 3-0 contro il Canada . Una sconfitta che complica i piani di qualificazioni alle Final 8 della competizione, infatti gli azzurri dovranno venerdì (a partire dalle 15) battere il Cile per 3-0 dando per scontato il successo canadese contro la Svezia.

Un mercoledì nero proprio come ha scritto Paolo Bertolucci, vincitore della Davis nel 1976 e capitano dal 1997 al 2000 oggi commentatore a Sky Sport, su X: "Il mercoledì nero del tennis italiano. Nessuno è esente da colpe. Errori prima, durante e dopo la partita".

La critica di Bertolucci

L'ex leggenda del tennis italiano non si è limitato ai social per esprimere il suo disappunto dopo la debacle contro il Canada, le sua analisi a Sky Sport: "È mancato tutto. Bisogna fare mea culpa, sono stati commessi tanti errori prima, durante e dopo i match. È mancata la squadra, è necessario fare un'analisi. Giochiamo in casa in un campo troppo veloce che non agevola il nostro numero 1 Musetti, Sonego ha dato tutto ma non è al prima che in Davis perde contro un giocatore di classifica inferiore e poi ci siamo trovati un doppio con Arnaldi che ha fatto quel che poteva ma non è un doppista perché Vavassori è infortunato. Io vorrei in panchina sempre giocatori abili. Bisogna parlare con i giocatori e guardarsi negli occhi, io andavo sempre dal n°1..."