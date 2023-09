Coppa Davis, Italia-Cile 1-0: Arnaldi ok, ora Sonego

L'azzurro numero 47 al mondo ha sconfitto Cristian Garin (numero 103 al mondo) con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 dopo 2 ore e 23 minuti di gioco. Nel 1° set c'è equilibrio fino al 2-2 quando il cileno cambia marcia vincendo i successivi 4 game per assicurarsi la frazione 6-2 dopo 35'. Nel 2° set Arnaldi non riesce a convertire 2 palle break nel 2° gioco ma al 10° gioco il cileno si trova al servizio sotto 5-4 e 0-40, Matteo risponde perfettamente, vince il set 6-4 in 51' e prolunga la partita al 3° set. L'inerzia del match è del tennista italiano che al 4° gioco (durato 18'), dopo 6 palle break, riesce a strappare il servizio a Garin e a confermare il break sul 4-1. Garin salva 3 match-point (0-40) all'8° game ma al 9° Arnaldi è cinico e manda i titoli di cosa per l'1-0.

A seguire Lorenzo Sonego contro Nicolas Jarry.