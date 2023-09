L'Italia e le Finals di Coppa Davis: cosa serve per qualificarsi ai quarti

L'Italtennis ha vinto 3-0 la sfida con il Cile valida per il Gruppo A di Coppa Davis . Sul veloce della Unipol Arena di Bologna, gli azzurri hanno chiuso con la vittoria anche nel doppio, con Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che si sono imposti su Tomas Vera Barrios e Alejandro Tabilo in tre set.

Domenica la sfida decisiva con la Svezia per sperare nell'accesso alla Final 8. L'Italtennis ha ancora chance di sbarcare alla Final 8 di Coppa Davis di Malaga, in programma dal 21 al 26 novembre.

Italia alla Final 8, le combinazioni

In caso di arrivo a pari punti fra due squadre, l'ordine sarà determinato dall'esito dello scontro diretto fra le due squadre nel girone. Se invece sono tre le nazioni a pari punti, allora vengono presi in considerazione la percentuale di singoli match, singolari e doppi, vinti nel girone e poi, in ordine, quoziente set, quoziente game, classifica nel ranking per nazioni alla vigilia delle Finals. Per passare il turno, l'Italia deve vincere contro la Svezia e sperare nella vittoria del Canada contro il Cile oppure nel successo dei cileni con il risultato di 2-1. Se, invece, il Cile dovesse vincere 3-0, allora si andrebbe al quoziente set e gli azzurri sarebbero eliminati.