Coppa Davis, il Canada batte il Cile: la situazione Italia per Malaga

BOLOGNA - Il Canada batte il Cile e fa un grande regalo all'Italia di Filippo Volandri in ottica qualificazioni alle finali di Malaga. Grazie alla vittoria di Alexis Galarneau sul cileno Alejandro Tabilo per 6-3, 7-6(5) che è valso l'1-0 dei canadesi sui cileni nel girone A, gli azzurri hanno la possibilità concreta di staccare il biglietto per le Finals del prossimo novembre. Ecco come.