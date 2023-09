Davis, Italia-Svezia: orario e dove vederla in tv, segui il tennis live

Dopo la super prestazione azurra contro il Cile e con la vittoria del Canada sui sudamericani, il destino in Coppa Davis dell'Italia è tutta nelle mani dei rgazzi di Volandri. Per accedere alle Finals di Malaga occorre superare la Svezia, che ha sbagliato strada ed è già finita fuori competizione.

Italia che riparte dalla certezza di Lorenzo Sonego, ritrovatosi contro Jarry nel match contro il Cile e ora pronto per affrontare, molto probabilmente, Elias Ymer. Leo Borg è l'altro protagonista del singolo svedese con il coach azzurro che valuterà se lanciare nuovamente Matteo Arnaldi o, come contro il Cile, tornare alla formula dei due Lorenzo con Musetti pronto a scendere sul cemento emiliano. Poi ci sarà il doppio dove Sonego e Musetti hanno dimostrato di poter dire la loro, in attesa di capire le condizioni di Bolelli e Vavassori.

Italia-Svezia, dove vederla in tv e in streaming

Le scelte ufficiali di Volandri verranno confermate un'ora prima della sfida di Bologna in programma alle 15. L'appuntamento si potrà seguire in diretta su Raidue, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, live su SuperTennix e in streaming su Rai Play e Now.

Con il Canada già qualificato e la Svezia out, l'Italia dovrà vincere con qualsiasi risultato per avanzare ai danni del Cile. Un passaggio del turno che significherebbe molto per gli azzurri dopo le tante polemiche per l'assenza di Sinner, e quella forzata dall'infortunio di Berrettini, e la partenza shock contro il Canada che ha portato il pubblico di Bologna a fishciare la Nazionale.