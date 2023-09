"Il pubblico è pagato!": Coppa Davis, Wawrinka e le accuse shock a Piqué

MANCHESTER (Inghilterra) - Prima la denuncia degli spalti vuoti, poi quella che gli spettatori presenti ai match di Coppa Davis sono in realtà pagati. Non si arresta la crociata di Stan Wawrinka contro il nuovo format della competizione a squadre di tennis

Il tennista svizzero, vincitore in passato di Slam, nei giorni scorsi aveva postato sui social una foto con le tribune deserte a Manchester in occasione della sfida tra Francia e Svizzera: "Grazie a Gerard Piqué e all'ITF" attaccando la Federazione e l'ex campione del Barcellona, alla cui società la stessa Itf ha però tolto l'organizzazione della Coppa Davis.

Wawrinka, le accuse a Pique

Non solo Wawrinka ma anche altri tennisti considerano l'ex calciatore il principale responsabile del declino del torneo. Lo svizzero ha rincarato la dose, accusando direttamente la federazione internazionale (che è tornata a organizzare il torneo): "Curiosità sulla Coppa Davis: sapevate che l'ITF paga le persone per sostenere e fare rumore per ogni paese in ogni partita?" ha scritto sui social il tennista. Le sue parole hanno suscitato scalpore e, lo stesso Wawrinka ha dovuto confermare l'accusa quando l'allenatore di Dimitrov, Daniel Vallverdú, e il tennista Noah Rubin gli hanno chiesto se fosse vero o se stesse scherzando.

La risposta di Pique

L'ex calciatore ha risposto a Wawrinka pubblicando su X la grafica degli spettatori presenti nella passata edizione ovvero 113,268 tra Valencia, Bologna, Amburgo e Glasgow aggiungendo: "Le presenze nella fase a gironi dell'anno. Puoi confrontarlo tu stesso Stan. Noi non lo organizziamo più. Chiedi all'ITF"