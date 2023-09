Coppa Davis, Italia alle Finals! Arnaldi, punto decisivo con la Svezia

BOLOGNA - Battendo in due set Leo Borg, figlio del grande Bjorn, Matteo Arnaldi porta l'Italia alle Finals della Coppa Davis di Malaga. Agli Azzurri, infatti, bastava un solo punto contro la Svezia per ottenere la matematica qualificazione dopo la sconfitta di ieri del Cile contro il Canada. Arnaldi, numero 47 Atp, si è imposto su Borg Jr, numero 334, in due set con il punteggio 6-4, 6-3 in 1 ora e 22 minuti di gioco. L'Italia conduce quindi per 1-0 sulla Svezia, a seguire scenderanno in campo per il secondo singolare Lorenzo Sonego ed Elias Ymer.