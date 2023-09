Nadal, le parole sul ritiro: "Il 2024 potrebbe essere il mio ultimo anno"

Il 2024 sarà "forse" l'anno del ritiro. Lo ha detto Rafael Nadal in un'intervista al canale spagnolo Movistar+. Il campione spagnolo, 37 anni, è fuori da otto mesi dopo due operazioni per l'infortunio all'anca. "Ho detto che il 2024 potrebbe essere il mio ultimo anno e lo ribadisco, ma non posso confermarlo al 100% perché non lo so", ha spiegato Nadal. "Non vedo l'ora di giocare di nuovo ed essere di nuovo competitivo. L'idea non è tornare per vincere il Roland Garros o gli Australian Open".