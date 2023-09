Coppa Davis, Italia-Olanda ai quarti di finale: quando e dove si gioca

TORINO - Dopo l'inizio shock con il ko contro il Canada, l'Italia del tennis ha rialzato la testa spazzando via ogni dubbio con le vittorie contro Cile e Svezia, andando a strappare il pass per i quarti di finale di Malaga. Una grande reazione per gli uomini di Volandri che nel trio Arnaldi, Sonego, Musetti ha trovato la chiave per avanzare nella prestigiosa Coppa Davis.

In terra spagnola inizierà la fase delle Finals con il sorteggio appena effettuato a Londra che ha decretato quali saranno gli accoppiamenti per tentare di proseguire la corsa verso la conquista dell'ambito trofeo. Ecco quale sarà l'avversaria degli azzurri che per fine novembre sperano anche di poter recuperare Sinner, Berrettini e chiarire la posizione di Fognini.

Per l'Italia c'è l'Olanda

Sarà l'Olanda l'avversario dell'Italia nei quarti delle Davis Cup Finals, in programma dal 21 al 26 novembre al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga, in Spagna. L'Olanda ha chiuso in testa il Gruppo D, disputato la scorsa settimana a Spalato, precedendo la Finlandia. Questo il tabellone completo dei quarti: Canada-Finlandia; Repubblica Ceca-Australia; Italia-Olanda; Serbia-Gran Bretagna. In caso di passaggio del turno la selezione azzurra affronterà in semifinale la vincente tra la Serbia di Novak Djokovic - campione nel 2010 - e la Gran Bretagna, vincitrice del Gruppo B, che ha conquistato la prestigiosa competizione per ben 10 volte, l'ultima nel 2015.