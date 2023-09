Tennis, Trevisan super in Messico: Jabeur rimontata. Giorgi eliminata

GUADALAJARA (Messico) - Grande impresa di Martina Trevisan, approdata nei quarti di finale del "Guadalajara Open Akron", Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico.

All'alba italiana, infatti, la 29enne mancina di Firenze, numero 54 del ranking, ha chiuso vittoriosamente per 6-7(4) 7-5 6-3, dopo una battaglia di oltre tre ore, la sfida di terzo turno contro la tunisina Ons Jabeur, numero 7 del mondo e prima favorita del seeding, approdando per la seconda volta in stagione tra le migliori otto in un "1000" (ci era già riuscita a Miami). Per la Trevisan quello contro Jabeur è anche il secondo successo su una top ten in questo 2023 (aveva sconfitto Sakkari in United Cup), il quarto in carriera. Per la toscana, ora a un passo dalle top 40, c'è adesso la statunitense Caroline Dolehide, numero 111 Wta, contro la quale ha perso l'unico precedente nelle qualificazioni ad Acapulco tre anni fa.

Tennis, la classifica Wta

Giorgi eliminata da Sakkari

Semaforo rosso, invece, per Camila Giorgi. La 31enne di Macerata, numero 56 del ranking, è stata battuta 6-2 6-2, in appena 66 minuti di partita, dalla greca Maria Sakkari, numero 9 del ranking e 2 del seeding, finalista 12 mesi fa nella prima edizione del torneo (stoppata da Pegula). Giorgi, al quarto ko in altrettanti confronti con la tennista ateniese, ha pagato una pessima giornata al servizio: nessun ace, 6 doppi falli, il 54% di prime in campo con il quale ha vinto il 55,6% dei punti ed appena il 17,4 % dei punti conquistati con la seconda di servizio.