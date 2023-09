Tennis, Arnaldi battuto al debutto a Zhuhai: ko in rimonta con Karatsev

Stop al primo turno dell' ATP 250 di Zhuhai per Matteo Arnaldi . Il tennista di Sanremo, numero 48 della classifica mondiale , è infatti stato battuto in rimonta dal russo Aslan Karatsev (numero 63 del ranking) che si è imposto con il punteggio di 6-7(5), 7-6(5), 6-2 in tre ore e nove minuti.

Arnaldi ha così dovuto salutare subito gli "Huafa Properties Zhuhai Championships", torneo dotato di un montepremi da 981,785$ che si sta disputando sul cemento outdoor cinese.

Arnaldi, esordio con sconfitta dopo la Davis

Il match perso contro Karatsev dall'azzurro, che aveva anche servito per il match sul 5-4 nel secondo set, rappresenta il suo primo passo falso dopo le gioie ottenute negli ultimi mesi. Il classe 2001 è infatti reduce dalla vittoria contro lo svedese Leo Borg che ha regalato la qualificazione con l'Italia alle Final Eight di Coppa Davis, in programma a novembre a Malaga. In precedenza Arnaldi aveva centrato la sua prima semifinale ATP, raggiunta a luglio ad Umag, e aveva disputato uno straordinario US Open dove si è dovuto arrendere soltanto agli ottavi di finale per mano del numero due del mondo Carlos Alcaraz.