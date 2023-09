Musetti saluta Chengdu: Safiulin vola in finale

Nel 1° set la svolta arriva nel momento peggiore per Musetti che si torva a servire sotto 4-3 ma 40-30, l'azzurro non riesce a chiudere subendo 3 punti consecutivi per strappare servizio e chiudere 6-3. Nel 2° set è sul 3-3 che il russo riesce, da 30-0, a trovare il break (4-3). Safiulin va a servire sul 5-4 ed è glaciale: 40-0 (con 2 ace) e vittoria per 6-4! Il russo non ha mai concesso una singola palla break a Musetti che è riuscito solo ad andare ai vantaggi nell'8° gioco.

Musetti-Safiullin: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale del torneo Atp 250 di Chengdu, Cina, tra Lorenzo Musetti e Roman Safiullin e in programma alle ore 11.30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.