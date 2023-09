Musetti, semifinale Chengdu: dove vederla in tv, segui il tennis live

CHENGDU (CINA) - Dopo aver superato l'australiano Sekulik per 2-1 agli ottavi e il francese Rinderknech 2-0 ai quarti, Lorenzo Musetti sfida il russo Safiullin in semifinale sul cemento di Chengdu , Cina. Il tennista carrarino fin qui in stagione non aveva mai raggiunto un quarto di finale su questo terreno e ha tutte le carte in regola per strappare il pass per l'ultimo atto.

Di fronte ci sarà un avversario indietro nel ranking - l'azzurro è 18° mentre il russo è 55° - che fin qui non ha perso nemmeno un set e ha estromesso dal torneo l'americano Nakashima, il britannico Evans e l'australiano Thompson, ritiratosi dopo aver perso il primo set. Musetti e Safiullin non si sono mai sfidati in un torneo Atp ma c'è comunque un precedente, al Challengher 2019 di Bergamo quando il russo piegò l'italiano con il punteggio di 7-5 6-4. Il vincente sfiderà in finale uno tra Zverev e Dimitrov.

Musetti-Safiullin: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale del torneo Atp 250 di Chengdu, Cina, tra Lorenzo Musetti e Roman Safiullin e in programma alle ore 11.30 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.