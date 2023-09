Arnaldi quarto italiano all'Atp di Pechino: battuto Vukic in due set

PECHINO (CINA) - Grazie al successo sull'australiano Aleksandar Vukic , numero 50 al mondo, Matteo Arnaldi approda nel tabellone principale del China Open , Atp 500 con un montepremi di 3.633.975 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino.

Arnaldi si aggiunge al gruppo azzurro a Pechino

L'azzurro ha superato l'avversario dopo un'ora e 15' di gioco con il punteggio di 6-3 6-2 e diventa così il quarto italiano qualificato per il torneo che si disputerà dal 28 settembre al 4 ottobre in Cina - il tabellone femminile si giocherà invece dal 30 settembre all'8 ottobre - dopo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il China Open sarà trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.