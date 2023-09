Tennis, la marcia di Alcaraz: "Mi riprendo la posizione numero 1"

Calare il settebello vincente nel 2023 così da rilanciare il suo inseguimento alla prima posizione in classifica. È la doppia motivazione con cui Carlos Alcaraz si presenta al China Open , Atp 500 di Pechino in cui lo spagnolo debutterà domani contro il tedesco Yannick Hanfmann , proveniente dalle qualificazioni. Si tratta del ritorno nel tour per il 20enne di El Palmar (58-7 il suo bilancio nei match quest’anno) dopo lo stop in semifi nale agli US Open per mano di Daniil Medvedev. Se riuscisse a conquistare il 7° titolo stagionale nella capitale cinese, dove gioca per la prima volta in carriera, il pupillo di Juan Carlos Ferrero nella Race per Torino ridurrebbe a 315 punti infatti il divario da Novak Djokovic , in questi giorni tra le guest star che illuminano la Ryder Cup a Roma e, salvo cambiamenti di programma, atteso in gara solo al 1000 di Parigi-Bercy.

Considerando che subito dopo Pechino si gioca il 1000 di Shanghai, lo swing asiatico può ridare linfa alle ambizioni di Alcaraz di chiudere l’anno sul trono per la seconda volta consecutiva. «La lotta per il primato è appassionante dopo la grande prestazione di Djokovic negli Stati Uniti - ha ribadito Carlitos alla vigilia del suo ingresso in scena -. È lui il numero 1 in questo momento, ma sono qui con l’intenzione di riprendermi quella posizione: è qualcosa che ho in mente ogni volta che mi alleno e in ogni torneo. Non è un obbligo, però bisogna porsi degli obiettivi in stagione e per me il primo posto è uno dei principali». Sono due gli azzurri impegnati nella giornata di inizio del main draw sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center. All’alba italiana (diretta tv alle 6.30 su SuperTennis) tocca a Lorenzo Sonego aprire il cartellone sul Diamond, il campo principale, per misurarsi con il francese Ugo Humbert, che lo precede di 20 posti nel ranking (56 il torinese e 36 il mancino di Metz):chi avanza troverà negli ottavi Andrey Rublev o Cameron Norrie, nel quarto presidiato da Daniil Medvedev, numero 2 del seeding. Alle 8 sul Lotus in campo per il terzo giorno di fi la Matteo Arnaldi, promosso dalle qualifi cazioni con il 6-3 6-2 rifi lato nel turno decisivo all’australiano Aleksandar Vukic: il 22enne di Sanremo deve vedersela con lo statunitense J.J. Wolf, numero 51 Atp (3 gradini dietro il ligure), anche lui passato attraverso le qualifi cazioni. Nella parte alta del tabellone sono inseriti invece Jannik Sinner, opposto all’inglese Daniel Evans, e Lorenzo Musetti, chiamato ad affrontare il russo Karen Khachanov, fresco di titolo a Zhuhai, con in palio al secondo turno la probabile sfida ad Alcaraz.

In ambito femminile, sempre sul cemento cinese, Lucia Bronzetti ha staccato il pass per i quarti nel Wta 250 di Ningbo regolando con un doppio 6-3 6-3 l’ucraina Kateryna Baindl. La 24enne di Villa Verucchio (numero 65), per la quarta volta nel 2023 tra le migliori otto (Rabat, Bad Homburg e Guangzhou le precedenti), si gioca un posto nelle semifi nali con la 18enne ceca Linda Fruhvirtova (n.117). Nel contemporaneo Wta 500 di Tokyo centrano i quarti Iga Swiatek (6-4 7-5 su Hontama), Veronika Kudermetova (6-3 6-3 a Day), Jessica Pegula (6-1 6-2 a Bucsa avvicinando la qualifi cazione alle Wta Finals di Cancun) ed Ekaterina Alexandrova, che ha eliminato per 6-4 6-2 la “russa d’Italia” Liudmila Samsonova, campionessa in carica.