Ningbo Open, Bronzetti ko ai quarti: Fruhvirtova vola in semifinale

Lucia Bronzetti esce di scena nei quarti di finale del " Ningbo Open " (Wta 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli cinese nella provincia dello Zhejiang . La tennista romagnola, agli ottavi di finale, aveva eliminato l'ucraina Kateryna Baindl in due set con il punteggio di 6-3 6-3 .

Bronzetti ko in due set

La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.65 del ranking ed ottava favorita del seeding, reduce dai quarti a Guangzhou, si è arresa alla ceca Linda Fruhvirtova, vincente in due set con il punteggio di 6-0 6-3, al termine di un match durato meno di ottanta minuti e condotto in stato di grazia dalla giovane n.117 del mondo. La tennista ceca attende ora in semifinale la vincente della sfida tra Diana Shnaider e la testa di serie n.2 del seeding Petra Kvitova.