Sinner soffre ma vince: battuto Evans all'esordio a Pechino

Sinner, buona la prima al China Open: ma che sofferenza!

Buona la prima, dunque, per il 22enne di San Candido, numero 7 del ranking e sesto favorito del seeding, che ha avuto la meglio sull'avversario in tre set con il punteggio di 6-4 6-7(2) 6-3 dopo una battaglia durata due ore e 50'. Fatto fuori il numero 33 del ranking, al secondo turno l'italiano troverà dall’altra parte della rete o il 18enne padrone di casa Shang Juncheng, numero 160 del ranking, in tabellone grazie a una wild card, o il giapponese Yoshihito Nishioka (38), che ha ricevuto uno "special exempt" in quanto finalista a Zhuhai.