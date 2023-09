Tennis, Arnaldi addio Pechino: Jarry ai quarti di finale

Dopo aver vinto il primo parziale al tie-break Arnaldi recupera il break di svantaggio nel 2° set e al 12° gioco ha l'occasione d'oro: Jarry si trova a servire sotto 6-5 e 0-40! Il cileno però è di ghiaccio, annulla i tre match-point all'italiano vincendo poi il tie-break per portare l'incontro al 3° set. Arnaldi annulla 4 palle break ma alla 5ª il dritto incrociato finisce fuori e Jarry si porta 4-2 per non girarsi più, vincere e regalarsi Alexander Zverev ai quarti.