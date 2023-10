Sinner-Dimitrov, dove vederla in tv: segui il Tennis live

PECHINO (CINA) - Dopo aver superato soffrendo il britannico Evans al debutto, Jannik Sinner si è sbarazzato con un netto 6-2 6-0 del giapponese Nishioka e ora sfida Grigor Dimitrov nei quarti di finale dell'Atp di Pechino, torneo 500 con un montepremi di 3.633.975 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Stesso percorso per il bulgaro, che ha eliminato in tre set all'esordio l'americano McDonald e in due il danese Rune al secondo turno. Il vincitore della sfida tra l'azzurro e il numero 19 al mondo affronterà in semifinale uno tra Alcaraz e Ruud.