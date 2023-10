Sinner nuovo numero 4 Atp: "Un grande traguardo, mi sento più forte"

Jannik Sinner ha sintetizzato così in conferenza stampa il suo successo in semifinale al China Open di Pechino contro Carlos Alcaraz. Un successo storico perchè gli permette di diventare il terzo italiano tra i primi 5 giocatori del mondo nella classifica, il primo dai tempi di Adriano Panatta, numero 4 nel 1976. Nella prossima classifica, ufficializzata dopo la finale, Sinner sarà proprio numero 4: "Ho giocato una grande partita. Affrontare Carlos non è mai semplice, è un giocatore incredibile. Ci rispettiamo molto. Oggi ho giocato meglio i punti importanti, e un paio hanno fatto la differenza. E' un grandissimo traguardo ma devo dire che sono ancora più fiero dei miei progressi di quest'anno, soprattutto dal punto di vista mentale. Mi sento più forte, e so che ho lavorato tanto anche sul piano fisico, un aspetto su cui spingeremo molto a fine stagione in vista dell'anno prossimo. Sto mantenendo un livello molto continuo per tutta la stagione, e quando ci riesci i punti in classifica arrivano".