Tennis, Arnaldi vince in rimonta: è al 2° turno a Shanghai

L'ascesa di Arnaldi

Matteo Arnaldi aveva iniziato la stagione al numero 134 al mondo ed oggi occupa la numero 42, 16 vittorie e 14 sconfitte per l'italiano ad oggi con gli ottavi di finale agli Us Open (persi contro Carlos Alcaraz) come apice. Durante l'annata il tennista sanremese ha mostrato grandi progressi premiati sul campo: anche oggi, come in Coppa Davis, Matteo ha dimostrato maturità, pazienza, coraggio e freddezza nel recuperare ed imporre il suo gioco. Dopo un primo set da 40% di prime in campo è salito al 65% raccogliendo il 67% di punti con la prima e il 47% sulla seconda. La palla corta in diagonale sul 15-15 al 10° gioco del 3° set (sul 5-4 e servizio) è stato il colpo della partita ed il simbolo del gioco/mentalità dell'azzurro.

In questa stagione Arnaldi per 2 volte è arrivato ai sedicesimi in un Masters 1000 (Madrid e Montreal), se dovesse battere Struff potrebbe affrontare quel Cameron Norrie (numero 16 al mondo) già sconfitto a New York in tre set.