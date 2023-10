Tennis, Musetti saluta Shanghai. Sinner si gioca le Finals

SHANGHAI (Cina) - Giornata di upset importanti al Masters 1000 di Shanghai con anche i colori azzurri protagonisti. Infatti saluta il torneo Lorenzo Musetti eliminato in due set (6-3, 6-4 in 84 minuti) dal taiwanese Hsu Yu-hsiou (numero 184 del mondo): 15 vincenti e 13 errori per l'azzurro contro i 25 vincenti e soli 3 errori non forzati da parte di Yu-hsiou che con la sua rapidità ha messo in difficoltà Musetti che ha, a sua volta, ha forzato molto con il dritto scoprendo il campo.