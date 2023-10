Sinner, Sonego e Arnaldi a Shanghai: dove in tv, tennis live

Jannik Sinner vuole stupire ancora. Dopo il titolo conquistato a Pechino, il numero uno italiano è pronto a dire la sua anche nel Masters 1000 di Shanghai. All'esordio l'altoatesino sfida l'americano Marcos Giron. Sono tre gli italiani impegnati oggi nel singolare di Shanghai. Si parte con Arnaldi, già in campo, contro il numero 21 del tabellone Jan-Lennard Struff. A seguire, Lorenzo Sonego affronterà Francis Tiafoe sullo Show Court 3, secondo campo per importanza. Dopo sarà poi la volta di Sinner, impegnato nell'incontro che è in programma come terzo di giornata. Orientativamente l'azzurro e Giron non scenderanno in campo prima delle ore 11.