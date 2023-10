Sonego al terzo turno di Shanghai: Tiafoe battuto in rimonta

Lorenzo Sonego supera il secondo turno del "Rolex Shanghai Masters", penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari. Il tennista azzurro batte in rimonta lo statunitense Frances Tiafoe , con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3. Sonego tornerà in campo domani per affrontare il cileno Nicolas Jarry, n. 22 al mondo.

Sonego, il racconto del match e gli altri risultati

Il tennista piemontese, numero 59 del ranking mondiale, ha sconfitto in rimonta lo statunitense Frances Tiafoe, decima testa di serie, in tre set con il punteggio di 2-6 6-2 6-3, maturato in due ore e 3 minuti complessivi di gioco. La partita è stata stata sospesa due volte per pioggia, la seconda mentre il punteggio era 2-6, 6-2, 2-1 a favore di Sonego, con Tiafoe al servizio. Alla ripresa il torinese ha completato la sua rincorsa e raggiunto nei sedicesimi Arnaldi e Sinner. Per l'azzurro c'è ora il cileno Nicolas Jarry, 22esimo del seeding. Terzo turno fatale, invece, per il russo Daniil Medvedev (2), eliminato per 7-6(8) 6-2 dallo statunitense Sebastian Korda (26). Agli ottavi il norvedese Casper Ruud (8), che si è sbarazzato per 6-4 6-2 dell'altro americano Christopher Eubanks (29).