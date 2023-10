Tennis, Medvedev saluta Shanghai: era nel tabellone di Sinner

SHANGHAI (Cina) - Colpo di scena al Masters 1000 di Shanghai, Daniil Medvedev è stato eliminato ai quarti di finale. Il russo testa di serie numero 2 è stato sconfitto dall'americano Sebastian Korda (numero 26 al mondo) con il punteggio di 7-6(8), 6-2 dopo un'ora e 28 minuti. Per lo statunitense si tratta della prima vittoria in carriera contro un Top 5 al mondo, Korda ha salvato tre set-point nel tie-break del 1° set (vinto 10-8) per poi vincere in scioltezza la seconda frazione.

Korda avanza agli ottavi di finale ma, soprattutto, toglie un ostacolo a Jannik Sinner! Infatti Medvedev sarebbe stato sulla carta l'avversario dell'azzurro in un'ipotetica semifinale nel torneo cinese. Sinner scenderà in campo oggi alle 12:30 contro l'argentino Sebastian Baez per accedere agli ottavi.