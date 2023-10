Tennis, Hurkacz trionfa a Shanghai: battuto Rublev

È Hubert Hurkacz il re del tennis a Shanghai. Il polacco si è aggiudicato il "Rolex Shanghai Masters", torneo dotato di un montepremi complessivo pari a 8.800.000 dollari sui campi in cemento della metropoli cinese, battendo Rublev in 3 set dopo più di 2 ore di partita.

Il racconto del match e la corsa alle Finals

Il tennista polacco Hubert Hurkacz, n.17 del ranking, vince il Masters 1000 di Shanghai al termine di una finale combattuta. Dopo più di due ore di match, il numero 16 del tabellone si è imposto per 6-3, 3-6, 7-6(8) sul russo Andrey Rublev, testa di serie numero 5. Hurkacz, dopo aver annullato un match point, conquista il suo secondo Masters 1000 in carriera e si rilancia nella corsa alle Nitto Atp Finals di Torino. Il polacco, con la vittoria a Shanghai - la 39esima in stagione - si piazza all'undicesimo posto nella Race, a soli 335 punti da Rune, ora ottavo e ultimo dei qualificati. Rublev rimane invece quinto nella Race, con un ampio margine su Taylor Fritz, nono e primo degli esclusi. Con la sconfitta in finale, il tennista russo fallisce il sorpasso su Jannik Sinner, che conserva il quarto posto nel Ranking.