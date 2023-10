Sonego-Kotov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Lorenzo Sonego torna in campo. Il tennista azzurro è impegnato nel secondo turno del "BNP Paribas Nordic Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 673.630 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Kungliga Tennishallen" di Stoccolma, in Svezia. Sonego, numero 55 del ranking ATP, dopo il successo in rimonta all'esordio sul serbo Djere, 51, superato per la terza volta in quattro sfide, si gioca un posto nei quarti contro il russo Pavel Kotov, numero 109 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, protagonista dell'eliminazione dello statunitense Christopher Eubanks. Nessun precedente tra il piemontese ed il 24enne moscovita.