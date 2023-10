Alcaraz, ancora problemi: forfait a Basilea, il numero 1 è lontano

Lo " Swiss Indoor " di Basilea , ATP 500 in programma sul veloce indoor elvetico la prossima settimana, ha comunicato attraverso la sua pagina Instagram il forfait di Carlos Alcaraz , primo favorito del seeding. Lo spagnolo, numero 2 del ranking mondiale, ha dovuto rinunciare al torneo a causa di un doppio infortunio. Secondo il bollettino medico, il 20enne di El Palmar ( Murcia ) soffre per un'infiammazione alla pianta del piede sinistro e per un problema muscolare al gluteo.

Alcaraz, le Nitto Atp Finals e il ranking

La rinuncia dello spagnolo spalanca le porte del main draw allo svizzero Stan Wawrinka, che libera una wild card che verrà invece assegnata all'altro elvetico Leandro Riedi. La scelta di Alcaraz è dettata principalmente dalla prudenza, con le Nitto Atp Finals di Torino (in programma dal 12 al 19 novembre) che comunque non sono a rischio. In ogni caso, la decisione di rinunciare al prossimo torneo complica le cose in ottica primo posto in classifica per lo spagnolo. Ormai, infatti, sembra essere Novak Djokovic il favorito per tornare in testa al ranking Atp.