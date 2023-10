Nadal, futuro in bilico: un mese per decidere

Dalla corsa contro il tempo di Rafa Nadal a quella, stile gamberi, di coloro che ancora inseguono un posto alle Atp Finals. Sono le due facce che caratterizzano il tennis maschile a tre settimane dal grande appuntamento del Pala Alpitour, dove si ritroveranno i migliori otto del 2023. Gli infortuni hanno da tempo messo fuori gioco il fenomeno spagnolo , che non disputa un match ufficiale dagli Australian Open quando, condizionato dalla lesione all’ileopsoas, fu eliminato al 2° turno da McDonald. Un problema che neppure l'operazione all’anca sinistra effettuata in artroscopia in primavera ha risolto. E così il rientro del mancino di Manacor resta un rebus, nonostante quanto dichiarato una decina di giorni fa da Craig Tiley, direttore dello Slam down under. « La mia prima opzione realistica è quella di tornare sul circuito a gennaio in Australia ma per ora non posso confermare qualcosa che non so – spiega Nadal -. Continuo ad allenarmi con il dolore, meno rispetto al solito, il che mi consente di fare ogni giorno qualcosa in più, un bel risultato per me e la mia salute mentale. Continuo a pensare a un giorno alla volta: vedremo se avrò modo di aumentare l'intensità del lavoro ». Il maiorchino, che spera di poter affrontare un’ultima stagione (comprendente le Olimpiadi di Parigi, al Roland Garros), a metà novembre dovrebbe sciogliere la riserva sul suo futuro.

Atp Torino, i qualificati: c'è Sinner

Analogamente rimane ancora incertezza su chi andrà a completare il quadro dei protagonisti del Masters oltre ai già qualificati Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner e a Rublev, cui manca solo l’avallo della matematica. Coloro che potevano rilanciare le loro ambizioni non hanno approfittato dell’occasione nel 500 di Tokyo. Dopo Taylor Fritz (9° nella Race), out al secondo turno, sono usciti di scena nei quarti sia Tommy Paul sia Alex de Minaur. Lo statunitense (al momento 12° nella classifica dei risultati 2023) ha ceduto nel derby con l’emergente connazionale Ben Shelton, di nuovo in semifinale dopo quella agli US Open. Il mancino classe 2003 è atteso da un altro duello stelle e strisce con Marcos Giron, che dopo aver estromesso Casper Ruud si è ripetuto ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime. L’australiano (13° nella Live Race) è invece caduto sotto i colpi del russo Aslan Karatsev, che nella parte alta del tabellone incrocia il 20enne padrone di casa Shintaro Mochizuki. Al suo primo main draw Atp grazie a una wild card il giapponese n.215 del mondo, dopo gli scalpi di Etcheverry e Fritz, ha piegato in 3 set anche l'australiano Alexei Popyrin. Ad Anversa ritrova un po’ di sorriso Stefanos Tsitsipas, che con la semifinale (mancava da agosto) mette quasi in cassaforte il pass per Torino.

Il momento d'oro della Paolini

Prosegue il momento positivo di Jasmine Paolini, approdata alle semifinali nel Wta 250 di Monastir (la terza in stagione, ottava in carriera) aggiudicandosi il testa a testa tricolore con la romagnola Lucia Bronzetti, chiuso con un bell’abbraccio tra le due. «E’ stato molto complicato per via del vento che cambiava totalmente le condizioni di gioco. Sapevo che non sarebbe stato facile contro Lucia», il commento della 27enne di Bagni di Lucca. L’azzurra, per la prima volta testa di serie n.1 in un torneo Wta, si gioca un posto in finale con l'ucraina Lesia Tsurenko. Niente da fare invece per l’altra toscana Lucrezia Stefanini, sconfitta nei quarti dalla francese Clara Burel.