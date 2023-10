Tennis, Paolini sconfitta in finale a Monastir: vince Mertens

MONASTIR (Tunisia) - Jamsine Paolini cade in finale nel torneo Wta 250 di Monastir contro la belga Elise Mertens (numero 36 al mondo). La tennista belga si è imposta con il punteggio di 6-3, 6-0 in 70' bissando il successo ottenuto anche l'anno scorso. Il match è stato equilibrato fino al 3-3 del 1° set quando la Mertens ha cambiato marcia vincendo tutti gli ultimi 10 game. Per l'azzurra sfuma il 2° titolo in carriera ma può comunque ritenersi soddisfatta in quanto grazie a questa finale entra nella Top 30 del ranking Wta.