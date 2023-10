Arnaldi-Ramos-Vinolas: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

VIENNA (AUSTRIA) - Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale agli US Open e la semifinale ad Umag, che lo hanno proiettato nella top 50 della classifica mondiale, precisamente al 47° posto, Matteo Arnaldi debutta all'Atp 500 di Vienna contro lo spagnolo Ramos-Vinolas. Il 22enne sanremese è a un solo successo dal raggiungere le 50 vittorie per il terzo anno di fila, uno score che gli potrebbe permettere di conquistare un pass come testa di serie agli Australian Open in programma il prossimo gennaio. Continua a lavorare per migliorare le prestazioni sul cemento indoor: il suo record in carriera vede 8-20 vittorie-sconfitte su questa superficie e quest'anno ha perso solo contro Sebastian Ofner al Challenger di Quimpe. Il vincitore del match contro l'iberico affronterà al secondo turno uno tra Popyrin e Rublev