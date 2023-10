Sinner: "Gioco per me e per i tifosi, non per la storia dell'Italia"

ROMA - Jannik Sinner si prepara al torneo Atp 500 di Vienna prima del rush finale che lo vedrà impegnato a Parigi-Bercy (Masters 1000), le Nitto Atp Finals e le finali della Coppa Davis dove è tra i convocati del ct Volandri. Il numero 4 al mondo ha parlato ai microfoni di TennisTv dichiarando: "Non gioco per la storia dell’Italia, io gioco per me e gioco per i tifosi. Sono loro che ti danno la forza. Sono felice di condividere questo obiettivo con la mia famiglia e con chi mi sta intorno, è una sensazione importante. Significa tanto per me il numero 4 del mondo ed è un grande risultato. Guardo al futuro".