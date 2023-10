Tennis, Arnaldi vince all'esordio a Vienna: battuto Ramos-Vinolas

VIENNA (Austria) - Matteo Arnaldi vince il suo match di debutto al torneo Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro ha sconfitto lo spagnolo numero 93 al mondo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 7-6(4), 7-6(2) dopo 2 ore e 15 minuti. Nel 1° set l'azzurro parte molto bene portandosi 3-0 ma lo spagnolo recupera il break di svantaggio al 7° per pi pareggiare sul 4-4. La frazione rimane "on serve" e si decide al tie-break con Arnaldi che inizia 4-0 per poi vincere 7-4 dopo 64'. Nel 2° set Arnaldi strappa il servizio allo spagnolo al 5° gioco, lo conferma (4-2) ma sul 5-4 e servizio non riesce a concretizzare due Match-Point e subisce il break. Si torna al tie-break e nuovamente Matteo s'impone nettamente per 7-3. Al prossimo turno l'italiano affronterà il vincente di Popyrin-Rublev.