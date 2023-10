Tennis, Sonego batte Cerundolo ed è agli ottavi a Vienna. Fuori Musetti

Prosegue l’avventura di Lorenzo Sonego nell’'Erste Bank Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.409.835 euro che si sta disputando sul veloce indoor della 'Wiener Stadthalle' della capitale austriaca. Il 28enne torinese, n.52 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser, ha battuto per 6-4 5-7 6-2, in due ore e 19 minuti di partita, l’argentino Francisco Cerundolo, n.21 Atp.