Vienna, l'assurdo coro anti Juve non porta fortuna a Sonego: vince Sinner

VIENNA (Austria) - Jannik Sinner strappa il pass per i quarti dell'Atp 500 di Vienna riuscendo ad imporsi in due set nel derby tutto italiano contro Lorenzo Sonego. Il numero 4 al mondo passa in 6-2 6-4 contro il connazionale e continua il suo cammino sul cemento austriaco dove ad attenderlo c'è Tiafoe per un posto in semifinale. Tuttavia, il derby azzurro a Vienna è stato segnato da una clamorosa gaffe degli organizzatori: un episodio che si era già verificato lo scorso giugno durante la premiazione dell'Europeo a squadre di atletica leggera a Chorzow, in Polonia.