Berrettini, stagione finita: "Rischio medico elevato. Successi nel 2024"

ROMA - Matteo Berrettini non giocherà gli ultimi tornei dell'annata 2023. Il tennista romano, infortunatosi allo Us Open, ha annunciato via Instagram la decisione presa con il suo team: "Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff medico mi ha consigliato che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione ATP. È stata una decisone molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine.Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e iniziare l’anno in piena forma e salute".