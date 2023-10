Sinner, altra finale! Rublev ko, ancora Medvedev davanti a Vienna

VIENNA (Austria) - Jannik Sinner piega anche Andrey Rublev e si regala la finale al torneo Atp 500 di Vienna dove affronterà Daniil Medvedev , per i due si tratta della 4ª finale in questa stagione con l'azzurro che ha vinto l'ultima a Pechino. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 7-5 , 7-6(5) dopo un'ora 49 minuti.

Sinner-Rublev, la partita

Il 1° set vede il meglio ed il peggio di Rublev. Strappa il servizio a Sinner e si trova a servire sul 5-2 quando le risposte micidiali di Jannik scalfiscono le certezze del russo che crolla: l'azzurro vince 5 game consecutivi con un parziale di 20 punti a 6 con l'avversario in rottura prolungata che cede 7-5. Gran equilibrio nel 2° set e sul 4-4 40-40 l'azzurro alza il livello del gioco: super risposta per procurarsi palla break e poi dritto vincente per il 5-4 e servizio. Rublev non si arrende, si guadagna due palle break sul 15-40, Sinner le salva entrambe e salva anche una terza ma alla quarta manda il rovescio in rete per il 5-5. La frazione si decide al tie-break grazie al doppio fallo di Rublev sul 6-5 Sinner.