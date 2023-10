Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

VIENNA (Austria) - Jannik Sinner e Daniil Medvedev si affrontano oggi per la quarta volta in stagione nonché la quarta finale tra i due in questo 2023. L'altoatesino, diventato giocatore italiano con più partite vinte in una singola stagione nell'era Open nel circuito Atp con 55 (superato Barazzutti con 54 nel 1978), giocherà la sua 13ª finale in carriera (sesta in stagione) contro il russo, campione in carica del torneo austriaco, che punta a confermarsi campione per la prima volta in carriera in un torneo del circuito maggiore oltre a conquistare il 6° torneo in stagione. Medvedev è sicuramente uno degli avversari più ostici in carriera per Jannik che ha analizzato così la sfida di oggi girando già pagina dopo Pechino: "Penso che ogni giocatore abbia avversari con cui è più facile o più difficile giocare. Per esempio, uno degli avversari più difficili potrebbe essere Daniil. Ma mi sto preparando per giocare contro di lui domani. Sicuramente cambierà qualcosa visto che ha perso l’ultima volta. Ma ogni giocatore deve studiare i propri avversari, specialmente quelli nelle prime 30 o 40 posizioni mondiali. Se sottovaluti un avversario, potresti perdere. Al momento ci sono tre giocatori sopra gli altri che hanno vinto un Grand Slam. Ma mi sento tra i migliori giocatori del mondo e vedremo cosa succederà domani - aggiunge - Non conta chi ha vinto l'ultima volta, qui le condizioni sono diverse rispetto a Pechino. L'anno scorso qui mi ha battuto piuttosto facilmente, speriamo che stavolta sia un bel match".