Musetti-Dimitrov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (Francia) - Comincia oggi l'ultimo Masters 1000 della stagione, a Parigi-Bercy i tennisti cercano gli ultimi punti per qualificarsi alle Nitto Atp Finals di Torino che ad oggi vedono ancora tre posti liberi dopo i già qualificati Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Andrey Rublev. Lorenzo Musetti (numero 22 al mondo) non è in corsa per le Finals ma cerca di chiudere in bellezza una stagione non semplie.

Il tennista azzurro, oltre a non essere riuscito a vincere ancora un torneo nel 2023 (migliori risultati le semifinali a Bastad e Barcellona) ed è uscito al 1° turno negli ultimi due tornei perdendo da Yu Hsiou Hsu (numero 184 al mondo) a Shanghai e da Grigor Dimitrov (numero 17 al mondo) a Vienna e proprio il bulgaro sarà l'avversario di Lorenzo stasera.