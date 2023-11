Wta Finals, Pegula vola in semifinale. Sakkari eliminata

CANCUN (MESSICO) - Jessica Pegula è la prima semifinalista alle Wta Finals 2023, in corso sul cemento messicano di Cancun con un montepremi di 9 milioni di dollari. La statunitense, dopo aver battuto all'esordio la kazaka Rybakina, ha fatto fuori con il punteggio di 6-4 6-3 anche la numero uno del mondo Aryna Sabalenka per 6-4 6-3 facendo così due su due nel Bacalar Group. Era dal 2012 (Serena Williams) che una tennista americana non batteva una numero uno per tre volte in una stagione (le altre due vittorie erano arrivate contro Iga Swiatek, all'epoca in testa al ranking, a Montreal e alla United Cup).