Sinner enorme, Parigi è uno scandalo: vince di notte e ora rigioca subito!

PARIGI (Francia) - Jannik Sinner non sbaglia il suo match di debutto al Masters 1000 di Parigi Bercy battendo l'americano Mackenzie McDonald (numero 42 al mondo). Il tennista italiano numero 4 al mondo ha vinto in rimonta con il punteggio di 6-7(6), 7-5, 6-1 dopo 2 ore e 16 minuti uscendo dal campo alle 2:36 di notte! Momento chiave della partita il 12° gioco del 2° set, sul 6-5 per Sinner, McDonald serve per portare la partita ad un altro tie-break ma l'azzurro prima conquista palla break e poi la converte subito per vincere game e set. La terza frazione è accademia per il numero 4 al mondo (che accorcia a 1710 punti di ritardo dal 3° posto di Medvedev eliminato subito a Parigi). Per l'altoatesino si tratta della vittoria numero 57 in stagione, prima sul veloce di Parigi Bercy.