Sinner shock: "Non so se gioco gli ottavi": Parigi, torneo imbarazzante

PARIGI (Fracia) - Il Masters 1000 di Parigi Bercy potrebbe perdere un altro big dopo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev : Jannik Sinner ! L'azzurro è "stato vittima" della scellerata organizzazione del torneo parigini entrando in campo a mezzanotte e battendo l'americano Mackenzie McDonald alle 2:36 di notte ed oggi, giovedì 2 novembre, dovrebbe scendere in campo (4° match sul campo centrale non prima delle 17:00) contro l'australiano De Minaur per gli ottavi di finale .

Sinner in forse. Ruud polemico

La presenza di Sinner nel programma odierno è in forte dubbio come lo stesso giocatore ha dichiarato nella notte dopo il successo contro McDonald: "Sinceramente non so se giocherò gli ottavi di finale, vediamo come mi sentirò domani al risveglio". L'allenatore del numero 4 del mondo, Darren Cahill, ha rimarcato la scarsa organizzazione: "Felice per la vittoria di Jannik, ma non c'è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi".

Il norvegese Casper Ruud è stato eliminato dal torneo mancando anche l'accesso alle Nitto Atp Finals e, anche lui, non è stato clemente nei confronti dell'organizzazione: "Bravi, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a recuperare ed essere il più pronto possibile, quando ha terminato la sua partita precedente alle 2:37 di questa mattina. 14,5 ore per recuperare... che farsa".