"Mani al collo per un like, furia senza controllo": l'ex di Zverev shock

ROMA - Brenda Patea , ex compagna di Alexander Zverev , rompe il silenzio sul rapporto con il tennista tedesco, finito con una causa per violenza domestica e lesioni personali. Nell'ambito della denuncia da parte di Patea, martedì scorso la procura di Berlino ha emesso un'ordinanza contro Zverev, emessa dal tribunale distrettuale, che prevede una multa di 450.00 euro . La sanzione è, attualmente sospesa, mentre Zverev ha annunciato attraverso i suoi legali di volersi opporre all'ordinanza e ha poi criticato pubblicamente la decisione del tribunale distrettuale di Berlino

Le accuse dell'ex

In un’intervista a 'Suddeutsche Zeitung' la donna, diventata famosa nel 2017 grazie alla sua partecipazione al casting dello show 'Germany's Next Top Model', descrive Zverev come "un uomo geloso, che controllava ripetutamente il mio telefono, e a volte un 'like' di troppo era sufficiente per mandarlo su tutte le furie. La sua rabbia si è più volte trasformata in violenza fisica". Sempre al quotidiano tedesco Patea ha mostrato poi una bozza di contratto, finalizzata alla chiusura della controversia legale, che a suo dire le sarebbe stata proposta dal legale di Zverev. Una proposta di accordo in cui il tennista le avrebbe offerto 100mila euro e un generoso assegno mensile, oltre alla possibilità di vivere in una delle case di sua proprietà. Una proposta che la donna ha detto di aver rifiutato.

Il precendente

Zverev, che attualmente frequenta la modella e attrice Sophia Thomalla, era già stato accusato di violenza dall'ex fidanzata Olga Sharipova che riportò di essere stata presa a pugni e quasi soffocata con un cuscino. In questo caso, il tennista ha ottenuto in tribunale un'ingiunzione contro Sharipova affinché né lei né nessun altro possano continuare ad avanzare simili accuse. Nell'intervista a 'Suddeutsche Zeitung' Patea ha aggiunto di essersi messa in contatto con la Sharypova: "Ho pensato di non essere sola".