Djokovic-Rublev e Tsitsipas-Dimitrov: le semifinali dell'Atp di Parigi

PARIGI (Francia) - E' Andrey Rublev l'ultimo a strappare il pass per la semifinale del "Rolex Paris Masters", ultimo Atp Masters 1000 della stagione, con montepremi complessivo pari a 5.779.335 euro, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Bercy. Il tennista russo numero 5 del ranking, si è imposto sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 e in semifinale affronterà Novak Djokovic. Il serbo che ha eliminato Rune in tre set e che punta alla vittoria del torneo per proiettarsi al meglio verso le Nitto ATP Finals.