Tennis, WTA Finals: Swiatek-Sabalenka e Gauff-Pegula le semifinali

Definito il quadro delle semifinaliste delle WTA Finals che si stanno disputando sul cemento dell'"Estadio Paradisus" di Cancun , in Messico (montepremi 9 milioni di dollari). Iga Swiatek affronterà Aryna Sabalenka in una partita che può decidere la numero 1 del ranking Wta , mentre Gauff sfida la connazionale e compagna di doppio Jessica Pegula .

Swiatek contro Sabalenka anche per il ranking

La polacca (2) ha chiuso in testa il Chetumal Group battendo nell'ultima sfida 6-1, 6-2 la tunisina Ons Jabeur (6), mentre Aryna Sabalenka (1) ha superato 6-2, 3-6, 6-3 Elena Rybakina (4). La statunitense Gauff (3), in un match interrotto più volte per la pioggia che aveva fatto sospendere la sfida ripresa dopo oltre sedici ore, ha battuto 5-7, 7-6(4), 6-3 la ceca Marketa Vondrousova (7) e adesso affronterà l'amica Jessica Pegula (5) che, già sicura della semifinale, ha chiuso il girone con tre vittorie su tre battendo 6-3, 6-3 la greca Maria Sakkari.