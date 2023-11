Djokovic perde il controllo: gestaccio al pubblico, bufera a Parigi

Novak Djokovic lotta per oltre tre ore e alla fine si guadagna la finale contro Grigor Dimitrov al "Rolex Paris Masters", ultimo Atp Masters 1000 della stagione con montepremi complessivo pari a 5.779.335 euro che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Bercy. Il serbo numero 1 del mondo e del tabellone riesce ad avere la meglio in rimonta su Andrey Rublev, quinta testa di serie, per 5-7 7-6(3) 7-5.