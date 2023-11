Sonego-Giron: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

METZ (FRANCIA) - In attesa delle Nitto ATP Finals di Torino (12-19 novembre), il circuito fa tappa a Metz , Francia, per il torneo Atp 250 Moselle Open . Al via due italiani, Berrettini e Sonego , con il torinese che al primo turno se la vedrà contro l'americano Giron , mentre il ligue sfiderà il brasiliano Seyboth Wild . Per il tennista torinese, testa di serie numero 6 del torneo e campione in carica - lo scorso anno battè in finale il kazako Bublik 7-6 6-2 -, si tratta di un test importante in vista delle Finals di Coppa Davis dopo aver incassato ben tre ko nelle ultime quattro partite giocate.

Sonego-Giron: i precedenti

Sfida inedita tra Sonego e Giron che non si sono mai affrontati prima in un match valido per il circuito Atp.

Sonego-Giron: diretta tv e streaming

La sfida tra Sonego e Giron, valida per il primo turno dell'Atp 250 di Metz Moselle Open, non inizierà prima delle 14 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.